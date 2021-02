Ondanks meningsverschil: Zlatan Ibrahimović heeft mooi gebaar in huis voor ijzersterke Romelu Lukaku

De Rode Duivel zette zijn ploeg op weg naar een belangrijke overwinning. Eerst pakte hij uit met een schitterende assist voor Lautaro Martinez, uiteindelijk zette Big Rom met een heerlijke treffer de 0-3 eindstand op het bord. Dat zorgde voor een stevige ontlading. Het was zijn eerste confrontatie met AC Milan sinds de klinkende ruzie in de beker.

Een maand geleden gingen Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimović in de clich. De Zweed had namelijk enkele rake verwijten uitgesproken. Ondanks het dispuut reageerde ook het clubicoon van AC Milan op het derde doelpunt van de matchwinnaar. Hij trakteerde hem op een bescheiden applaus.

Ibrahimović kende een frustrerende middag. Het verloor niet alleen de derby en de mogelijkheid om opnieuw de leidersplaats over te nemen, hij werd door Stefano Pioli vroegtijdig naar de kant gehaald na een teleurstellende prestatie.

moment of the match



lukaku's scored and zlatan clapping#Ibrahimovic#MilanInter pic.twitter.com/cAVC3Omf4P