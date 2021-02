Opluchting bij Antwerp: doelman zou volgende week al terug tussen de palen kunnen staan

Goed nieuws voor Antwerp. Ze lijken binnenkort namelijk opnieuw over hun eerste doelman te kunnen beschikken. Jean Butez is op de weg terug en zou misschien volgende week al terug in doel kunnen staan.

Met Alireza Beiranvand en nieuwkomer Ortwin De Wolf beschikt Antwerp over twee doelmannen die de voorbije weken niet altijd even secuur waren. Het is dan ook wachten op de terugkeer van Jean Butez en hij zou wel eens snel terug op het veld te zien kunnen zijn. Volgens Het Laatste Nieuws staat Butez vandaag opnieuw op het veld. Hij traint nog niet mee met de groep, maar daar zou snel verandering in kunnen komen. Zo zou hij volgende week misschien in doel kunnen staan tegen OHL.