Only in Belgium? Pro League beslist om kwartfinales Croky Cup zonder VAR af te werken om een wel héél bijzondere reden

De kwartfinales in de Beker van België zullen zonder VAR worden gespeeld. Het probleem ligt bij de wedstrijd tussen KAS Eupen en KAA Gent. Er zijn namelijk te weinig camera's aanwezig.

De VAR zou normaal gezien vanaf de kwartfinales ondersteuning bieden aan de scheidsrechters. Maar ondertussen heeft de Pro League beslist om dat niet te doen. En dat heeft een opvallende reden.

De wedstrijd tussen KAS Eupen en KAA Gent wordt namelijk niet rechtstreeks uitgezonden op televisie. En dat zorgt ervoor dat er te weinig beelden en camerastandpunten aanwezig zullen zijn om de VAR te laten werken.

Only in Belgium?

De Pro League heeft dan maar beslist dat iedereen gelijk is voor de wet. Ook de andere wedstrijden - die kwartfinales zijn wel live te bekijken op het scherm - zullen zonder VAR worden afgewerkt. Only in Belgium?