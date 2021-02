Jeugdproduct van Anderlecht komt boven water in de Ligue 1: "Duidelijk dat ik me hier goed voel"

Leya Iseka, kent u hem nog? De broer van Michy Batshuayi verliet enkele jaren geleden in alle stilte het Lotto Park en maakt ondertussen het mooie weer in de Ligue 1. Met enkele jaren vertraging, slaagt hij er op 23-jarige leeftijd dan toch in om de hoge verwachtingen in te lossen.

De inmiddels 23-jarige aanvaller zit dit seizoen bij FC Metz al aan vijf doelpunten in vijftien wedstrijden. Zo scoorde Iseka onder meer het winnende doelpunt tegen Olympique Lyon, toch blijft hij bescheiden: "Het seizoen is nog lang niet voorbij, dus ik vermijd om de balans nu al op te maken. Het is natuurlijk wel duidelijk dat ik me hier goed voel. Ze proberen me hier echt vooruit te helpen", vertelde hij aan So Foot.

De aanvaller kwam met een dosis geluk bij zijn nieuwe werkgever terecht. Hij kwam bij het gedegradeerde Toulouse nog nauwelijks in de plannen voor en moest elders op jacht naar speelminuten. FC Metz zag een aanvaller voor een lange tijd uitvallen en koos daarom op huurbasis voor Iseka. Metz kent een zorgeloos seizoen en pronkt in de stand zelfs op een zesde plaats, daarnaast beschikt het jeugdproduct van Anderlecht over een uitstekende relatie met zijn coach: "Hij is veeleisend en kritisch op een juiste manier en dat was exact wat ik nodig had op dit punt in mijn carrière."

Leya Iseka debuteerde in 2014 in de hoofdmacht van Anderlecht, maar trok amper twee seizoenen later op huurbasis naar het ambitieuze Olympique Marseille. Daar kwam hij niet aan spelen toe dus nam, na een avontuur bij Zulte-Waregem, Toulouse hem in 2018 voor een prijs rond de 1 miljoen euro over van paars-wit.