Ontgoocheling komt ook aan bij Mehdi Bayat: "Nu moeten we ons focussen op de competitie"

Ook dit jaar zal Charleroi meer dan waarschijnlijk geen prijs pakken, want kampioen worden zal sowieso moeilijk zijn en ook de Beker van België is nu vervlogen.

Voor Charleroi is de Beker van België eens een keertje winnen nochtans elk jaar een doel, maar ook deze keer liep het fout in de achtste finales tegen Gent.

"Maar we hebben nog een kaart te spelen in het kampioenschap", aldus Mehdi Bayat. "Het is moeilijk uit te leggen waarom de Beker nooit naar ons lacht."

Top-4

"Jammer dat we eruitliggen. De uitslag is geen reflectie van de waardeverhoudingen van de wedstrijd wat mij betreft."

"We hebben nog heel wat wedstrijden voor de boeg in de competitie die van belang zijn. We gaan vol voor de top-4, het is het enige doel dat we nog hebben."