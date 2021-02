Inter strooit met lof voor Romelu Lukaku: "De koning van Milaan"

Romelu Lukaku is op dreef in de Serie A. Ook zondagmiddag was de Rode Duivel opnieuw enorm belangrijk voor Inter met één doelpunt en één assist in de Milanese derby. Het werd uiteindelijk 0-3 voor Inter.

Romelu Lukaku is aan een sterk seizoen bezig. In de Serie A was de aanvaller dit seizoen al goed voor 17 doelpunten en 5 assists in 22 wedstrijden. In de wedstrijd tegen AC Milan zondag was Lukaku een uitblinker met één doelpunt en één assist. Uiteraard is Inter enorm tevreden over het harde werk van de Rode Duivel. Ze strooien dan ook met lof op Twitter. "Een geboren leider. De koning van Milaan", schreef de Italiaanse topclub op sociale media.