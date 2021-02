Ex-KV Kortrijk-spits eindelijk op dreef in de Ligue 1: "Als je een neus voor doelpunten hebt, kan je overal scoren."

De passage van Terem Moffi in de Jupiler Pro League was van korte duur. Hij werd na amper een half seizoen bij KV Kortrijk voor 8 miljoen euro verpatst aan Lorient. De Nigeriaan lijkt na een moeizame start nu eindelijk zijn draai gevonden te hebben bij zijn nieuwe werkgever.

Kort maar krachtig, zo kunnen we de periode van Terem Moffi bij KV Kortrijk het best omschrijven. Nadat de Kerels hem in december 2019 overnamen van het Litouwse FK Riterai verkochten ze de Nigeriaan amper een half jaar later alweer door aan Lorient voor een recordbedrag van acht miljoen euro.

Als een raket naar de top

Het ging dus allemaal heel snel voor de amper 21-jarige Moffi die een moeizame start kende bij zijn nieuwe, Franse werkgever. Sport/Voetbalmagazine contacteerde de ex-spits van KVK om eens te horen hoe hij die snelle vooruitgang in zijn voetbalcarrière heeft beleefd.

"ik voelde me goed in Kortrijk. Er waren nog twee Nigerianen in de selectie die alles makkelijker maakten voor mij. Ik ben ze veel verschuldigd", blikt Moffi terug op zijn kort avontuur in Kortrijk. Door de coronacrisis speelde hij amper zeven wedstrijden voor de Kerels waarin hij vier keer tot scoren kwam. In oktober van vorig jaar trok de jonge spits naar Lorient.

Ligue 1

Ondanks een doelpunt bij zijn debuut voor de Franse club kende Moffi er toch een moeizame start . Na zijn debuutwedstrijd volgden negen wedstrijden zonder doelpunt en werd hij bankzitter. "Dat had ik nog nooit meegemaakt. Ik bracht dus veel tijd door in de fitness om sterker te worden", vertelt de Lorient-spits.

"Ik ben een meer fysieke speler geworden. Je moet stevig staan als je de bal aanneemt, want er is niet veel ruimte en tijd", vertelt de Nigeraan over de Ligue 1.

Zijn harde werk werpt dan ook zijn vruchten af. Een doelpunt tegen Nice zorgde voor de kentering bij de Nigeriaan. Ondertussen scoorde hij al acht doelpunten in de Ligue 1 met als hoogtepunt het winnende doelpunt tegen grootmacht PSG.

Opmars

Moffi ontopte zich daardoor meteen tot smaakmaker bij Lorient dat pas achttiende staat in de Ligue 1 maar wel aan een opmars bezig is in de stand. Ze pakten in hun laatste zes wedstrijden elf punten.