Middenvelder uit Pro League maakt indruk: "Al is de vraag dan natuurlijk wat hij de voorbije tien jaar heeft gedaan"

Beerschot kon afgelopen weekend nog eens winnen. En daar mag het een van zijn absolute parels voor danken.

Ryan Sanusi speelde opnieuw een hele goede wedstrijd voor Beerschot. Hij was scherp in de duels én zorgde voor heel veel aanvoer naar voren toe.

En dus waren de analisten vol lof voor hem: "Hij deed gewoon alles goed, zowel in balverlies als in balbezit", aldus Gert Verheyen bij Extra Time.

Heel waardevol

"Meer dan de helft van zijn passes waren passes vooruit, dat is gewoon goed. Veel risicopassing is er niet bij, maar hij verliest de bal niet - als centrale middenvelder is dat al heel waardevol."

Rest de vraag hoe het komt dat een 29-jarige speler als Sanusi nu nog 'maar' bij Beerschot speelt? "Als ik hem zie spelen, vraag ik me wel af wat hij de voorbije tien jaar heeft gedaan. Op de manier waarop hij nu speelt, had hij veel verder kunnen staan."