Vercauteren is strijdvaardig voor de wedstrijd tegen Rangers: "We blijven erin geloven!"

Antwerp verloor in de heenwedstrijd met 3-4 dit betekent met minstens twee doelpunten verschil winnen om door te gaan naar de volgende ronde. Vercauteren die gelooft erin!

Beiranvand is al twee wedstrijden op rij moeten gewisseld worden. Het is nog afwachten of hij speelklaar geraakt voor de wedstrijd van morgen: “We wilden hem bij ons hebben om te zien of hij zou kunnen spelen, maar voorlopig komt hij nog niet in aanmerking”, zei Vercauteren. “We hopen dat hij binnen de 24 uur toch nog tekenen geeft dat het kan.”

Problemen in de verdediging

Crucialer is wellicht de schorsing van Seck, die al het hele seizoen titularis is en achterin op een hoog niveau acteert. “En veel mogelijkheden hebben we daar niet, want ook Dylan (Batubinsika, red.) voelde zich niet helemaal fit en bleef thuis. Dus grijpen we terug naar Ritchie (De Laet, red.) centraal en zien we nog wel hoe we de andere posities invullen.”

Het tactisch plan

“We moeten lessen trekken uit de vorige match. Dat wil zeggen dat we op defensief vlak beter voor de dag moeten komen, maar dat we niet mogen vergeten om hen op offensief vlak opnieuw pijn te doen. We moeten op beide vlakken een plannetje klaar hebben. We kennen de moeilijkheidsgraad van deze match, we weten dat zij favoriet zijn. Maar we leggen ons er niet bij neer. We blijven erin geloven.”