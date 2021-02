Yaya Sanogo heeft een nieuwe club gevonden

Yaya Sanogo is weer onder contract. De Franse spits heeft een contract getekend bij het Engelse Huddersfield Town. Sanogo zocht naar een werkgever sinds zijn contract afgelopen zomer afliep bij Toulouse.

Sanogo tekent in Engeland tot het einde van het seizoen. Mede vanwege blessureleed heeft de spits (28) bijna een jaar niet gespeeld. Sanogo speelde op 7 maart vorig jaar zijn laatste wedstrijd. Hij stond toen onder contract bij Toulouse. Nu krijgt hij van Huddersfield Town de kans om zich te laten zien.

Trainer Carlos Corberán is blij met de komst van Sanogo. "Hij heeft de afgelopen maanden met een club uit Frankrijk getraind, dus hij zou in betere conditie moeten zijn. Hij heeft echter wel nog wat tijd nodig. We gaan met hem aan de slag zodat hij het team kan helpen in het slot van het seizoen."