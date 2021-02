Zorgt de suprematie van Ajax voor problemen in de Eredivisie? Ajax wil tv-beelden internationaal gaan verkopen

Bij Veronica Inside sprak analist Johan Derksen over de heersende situatie van Ajax in de Eredivisie. De Nederlandse analist waakt over solidariteit in de Nederlandse competitie.

"Ajax steekt nu al met kop en schouders boven de andere clubs in de Eredivisie uit, zowel financieel en technisch. De club zal de komende jaren wel kampioen worden en dan krijgen ze miljoenen uit de Champions League", aldus Derksen Solidariteit behouden met Eredivisie Volgens Derksen moet Ajax zich wel geliefd houden bij de andere clubs. "De solidariteit van Ajax naar de andere clubs is echt wel nodig. Zonder Eredivisie, zonder Willem II en Sparta bestond er geen Ajax. Het verschil tussen Ajax en bijvoorbeeld RKC is nu al onoverbrugbaar." Derksen sprak hiervoor naar aanleiding van het feit dat Ajax nu zelf de beelden en de rechten internationaal wil gaan verkopen. De inkomsten van de tv-rechten uit de Eredivisie worden verdeeld over alle clubs in Nederland. Ajax zou dus extra inkomsten willen vergaren door de rechten nu internationaal te gaan verkopen.