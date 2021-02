Mbappé of Haaland? De opvolgers van Messi en Ronaldo staan klaar, maar wie is nu de beste?

Kylian Mbappé en Erling Haaland worden beschouwd als de nieuwe Messi en Ronaldo. Zowel Mbappé als Haaland hebben een mooie toekomst voor zich. Maar wie is nu het grootste talent, en wie zou je het liefst in je ploeg hebben?

In Extra Time waren de gasten het eens met elkaar. Het viertal aan de tafel van Frank Raes verkiezen Haaland. “Een speler zoals Haaland past in elk team. Daarentegen heeft Mbappé wel de snelheid én de actie. Mbappé kan natuurlijk geweldig voetballen en kan ook op de flank uit de voeten, maar toch kies ik voor de Noor”, aldus Wesley Sonck. Arnar Vidarsson stemde in met de mening van Sonck.

Gert Verheyen kwam even terug op de geweldige cijfers van Haaland. In de competitie zit Haaland aan 17 goals in evenveel matchen. In de Champions League wist Haaland al 8 keer te scoren in amper vijf wedstrijden.

Om de vergelijking helemaal te kunnen maken... Mbappé zit in de Franse Ligue 1 aan 16 goals in 22 wedstrijden. In de Champions League scoorde de Fransman 5 goals in 6 wedstrijden.