"In zijn geheel is dit het beste Club Brugge in de geschiedenis"

Je hebt indruk maken, je hebt indruk maken en dan heb je wat Club Brugge dit jaar allemaal laat zien. Dat zien ook de analisten.

Wat Club Brugge de laatste jaren neerzet op diverse fronten is absoluut bijzonder te noemen. En dat vinden de analisten ook.

"Het Brugge onder Happel was het beste ooit, ook met de Europese finales", aldus Franky Van der Elst in Het Laatste Nieuws.

Geschiedenis

"En het Club waar ik in speelde was bij momenten ook heel sterk. Maar in zijn geheel is dit het beste Club uit de geschiedenis."

"Hoe club nu geleid wordt en dankzij zijn scouting een van de beste kernen ooit bij elkaar heeft gebracht? Chapeau."