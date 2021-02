Speculaties blijven aanhouden: Wordt Wesley Sonck op korte termijn dan toch de nieuwe trainer van KRC Genk?

John van den Brom wist het crisisoverleg te overleven en blijft voorlopig trainer van KRC Genk. Toch lijkt er al een andere kandidaat klaar te staan, maar wat vindt u van deze mogelijke kandidaat?

Analist en co-commentator Wesley Sonck wordt al een hele tijd in verband gebracht met KRC Genk. De voormalige aanvaller speelde van 2000 tot 2003 voor de Limburgse club. In Le Soir werd Sonck opnieuw gelinkt aan KRC Genk

Onderwerp in Extra Time

Het gegeven dat Sonck een mogelijke piste is voor KRC Genk kon in Extra Time niet onbesproken blijven. De ex-aanvaller van de Rode Duivels gaf aan dat hij dit nieuws al vaker had gehoord. Sonck liet weten dat hij nog niets gehoord had van Genk, maar zei ook niet meteen nee tegen het avontuur.

Ook in de dagen na de uitzending bleef het nieuws wat nazinderen. Wij zijn alvast benieuwd naar uw mening via de poll.