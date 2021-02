113,7 miljoen euro verlies voor Juventus tijdens de eerste seizoenshelft

Juventus is er niet rijker op geworden na de eerste helft van het seizoen 2020/21. De Italiaanse kampioen boekte maar liefst 113,7 miljoen euro verlies in het eerste semester. De continuïteit van de club zou echter niet in het gedrang komen.

Ook voor de coroncrisis liep het op financieel vlak al niet al te best bij de Oude Dame dat meldt Het Belang Van Limburg. Vorig jaar boekten ze al 50,3 miljoen euro verlies op dit tijdstip en uiteraard heeft de pandemie daar geen beterschap in gebracht. Juventus zag dit seizoen zijn omzet met 64 miljoen euro dalen en er werd ook 55 miljoen euro verlies geleden op de transfermarkt. Tel daar nog eens de daling in wedstrijdopbrengsten en merchandisinginkomsten van 39 miljoen euro bij en dan zit je al aan een serieuze schuldenberg. Drukke kalender Door de drukke kalender die Cristiano Ronaldo en co de voorbije maanden moesten afwerken zijn de inkomsten uit de mediarechten wel gestegen met 27 miljoen euro. Ook op vlak van sponsoring, reclame-inkomsten en e-commerce stegen de inkomsten zodat het verlies nog enigszins gecompenseerd kon worden. Het nettovermogen van Juventus bedraagt zo op dit moment 125,5 miljoen euro. Dat is bijna een halvering ten opzichte van op 30 juni vorig jaar. Toen bedroeg dat nog 239,2 miljoen euro. Sportief vlak Op sportief vlak loopt het ook iets minder goed dit seizoen. De regerende Italiaanse kampioen staat derde in de competitie op acht punten van leider Inter en moet binnenkort thuis tegen Porto aan de bak in de Champions League om het 2-1 verlies uit de heenwestrijd uit te wissen, willen ze doorstoten naar de kwartfinales van het kampioenenbal.