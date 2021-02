Laurent Ciman kon T1 worden bij Montréal: "Had zeer veel van hem kunnen opsteken"

Laurent Ciman is T2 bij Montréal nadat hij een punt zette achter zijn spelerscarrière. De dag erna kreeg hij al het aanbod om T1 te worden na het vertrek van Thierry Henry.

Het vertrek van Henry was toch schrikken.“Een donderslag bij heldere hemel voor mij”, zegt Ciman aan HLN. “Ik was ontgoocheld toen ik het vernam, want van Thierry Henry had ik zeer veel kunnen leren. Maar ik ben de eerste om de beslissing van Thierry Henry te begrijpen, aangezien hij met zijn vertrek uit Toronto precies hetzelfde doet als ikzelf met mijn terugkeer hierheen.”

Montréal gaat op zoek naar een vervanger, al bood het Ciman eerst de kans om zelf T1 te worden. “De overgang van speler naar assistent-coach is voor mij al bijzonder groot. Ik heb destijds als Rode Duivel de kans gehad mijn theoretische trainersdiploma’s UEFA en UEFA B te halen, maar het prakijkluik moet daar nog bij komen. In de eerste plaats wil ik nu mijn ervaring ter beschikking stellen van de club en van de jonge spelers, maar zelf wil ik me ondertussen ook verder ontwikkelen. En dat kan niet door van meetaf aan als T1 te starten.”