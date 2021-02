Oostende-coach Blessin houdt beide voeten op de grond: "Ons doel is nog altijd Play-off II"

De trein van KV Oostende stoomt gewoon door alhoewel de jongens van Blessin vandaag serieus op de proef werden gesteld door KV Mechelen. Na een moeilijke wedstrijd wonnen de Kustboys uiteindelijk met 2-0 en komen ze zo weer een beetje dichter bij POI, al wil de KVO-coach daar niets over kwijt.

KV Oostende zette zijn Play-off 1-ambities nog maar eens kracht bij in eigen huis tegen KV Mechelen dat efficiëntie miste. De Kustboys kwamen een aantal keer met de schrik vrij maar trokken uiteindelijk wel het laken naar zich toe onder impuls van een sterke Hjulsager.

Geluksfactor

Na negentig minuten stond de 2-0 eindstand op het bord in de Diaz Arena. KV Oostende komt zo weer een stapje dichter bij Play-off 1 maar trainer Alexander Blessin blijft kalm.

"KV Mechelen bracht ons in de problemen, maar miste de kansen. We hadden in die wedstrijdfase het geluk aan onze zijde. Het was een goede beslissing om met Capon een frisse aanvaller op het veld te brengen. Bij zijn eerste balcontact scoorde hij meteen. We zijn zeer tevreden, want dit was een heel belangrijke wedstrijd", vertelt de Oostendse selectieheer aan Sporza.

Bescheidenheid

Met nog vijf matchen resterend in de reguliere competitie staat KVO nu op een vierde plek met evenveel punten als Genk die derde staan in de stand. Toch probeert Blessin het enthousiasme wat te temperen: Ik spreek niet over Play-off I, ons doel is normaal nog altijd Play-off II. De derde en de elfde in de stand liggen zo dicht bij elkaar. Met nog 15 punten te verdienen is alles nog mogelijk”, klinkt het nuchter.