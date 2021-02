Marc Brys vol lof over defensieve middenvelder in zijn elftal: "Die gast heeft een leeuwenhart"

Maandagavond zal OHL het in eigen huis opnemen tegen Antwerp. Terwijl The Great Old heel wat spelers moet missen, ziet Marc Brys een belangrijke pion terugkeren in het elftal.

De promovendus beleeft een uitstekend seizoen in 1A en mag nog steeds dromen van een deelname aan de play-offs. Deze speeldag wacht er een belangrijke confrontatie tegen Antwerp. Oud-Heverlee Leuven kreeg in aanloop naar de wedstrijd alvast goed nieuws te horen. Kristiyan Malinov keert na een schorsing terug in de selectie: “Iemand als Kristiyan heb je er graag bij als je naar de oorlog moet. Die gast heeft een leeuwenhart en geeft nooit op. Hij is zowel op als naast het veld een gouden kerel”, vertelde Marc Brys in een interview aan zijn club. De Bulgaar is een belangrijke pion in het elftal van Brys, maar staat vaak in de schaduw van enkele andere kleppers als Thomas Henry en Xavier Mercier. De defensieve middenvelder verzamelde dit seizoen al 22 optredens voor zijn club, daarin was hij goed voor een doelpunt en een assist. De Leuvense club staat in de stand op plaats acht. Als het maandag kan profiteren van de blessuregolf bij Antwerp doet het opnieuw een uitstekende zaak in het klassement.