Menno Koch dacht het seizoen bij Eupen uit te maken maar trok alsnog naar Bulgarije: "De kans op dat soort wedstrijden kon ik niet laten liggen"

KAS Eupen nam deze week afscheid van Menno Koch. De Nederlander koos voor een nieuw avontuur in Bulgarije bij CSKA Sofia. Hij mocht zaterdag in de belangrijke topper tegen Ludogorets zelfs meteen debuteren voor zijn nieuwe werkgever.

De 26-jarige centrale verdediger mocht een kwartier voor tijd invallen tegen leider Ludogorets, maar de wedstrijd werd met 1-0 verloren. De club telt nu zes punten minder dan de koploper. Hij maakt nog wel kans op de voorrondes van de Europa League: "Afgelopen campagne speelden ze tegen AS Roma. De kans op dat soort wedstrijden maakte het plaatje compleet voor me. Met PSV heb ik die duels vroeger vanop de bank wel meegemaakt, maar nog nooit als basisspeler", aldus Koch in een interview aan Voetbalzone.

Toch had hij verwacht het seizoen bij de Oostkantonners uit te spelen. Hij was er een vaste waarde en kon dus ook rekenen op voldoende speelminuten. De Bulgaarse club probeerde het afgelopen zomer al eens en stonden daar plots weer: "Ik dacht dat de markt overal dicht was, dus ik rekende nergens meer op. Toch bleek het in Bulgarije nog wel mogelijk te zijn, maar dan moest ik snel beslissen. Iedereen vond dat dit een kans was dat ik absoluut niet mocht laten liggen."