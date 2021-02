Recordtransfer van Beerschot maakt geen goals meer: "Als aanvaller ben je daarmee bezig"

Vijf goals in zeven wedstrijden, zo begon hij aan het seizoen. Maar ondertussen is de teller helemaal stilgevallen. Van november tot nu scoorde Musashi Suzuki maar één keer meer.

Niet scoren, dat kruipt bij een spits in het hoofdje. “Uiteraard ben je daar als aanvaller mee bezig, maar ik probeer er niet op te focussen”, zegt hij GVA. “Dan zou het zeker niet meer goed komen. Het enige wat ik kan doen, is hard blijven werken. De laatste weken gaat het toch al wat beter, het is niet dat ik slecht aan het spelen ben.”

Iedereen blijft alvast in hem geloven. “Bovendien voel ik nog steeds het vertrouwen van mijn ploegmaats, ook al heb ik al een tijdje niet gescoord. Ik ben ervan overtuigd dat die goals wel zullen volgen. De klik met Loris Brogno is alvast aanwezig. We voelen ons goed in die combinatie en dat zal het voor ons alleen maar makkelijker maken.”

Mist hij scherpte door alle kilometers die hij maakt? “Nee, dat is gewoon mijn manier van spelen. Lopen, lopen, lopen, … Dat is mijn handelsmerk. Zo heb ik altijd gespeeld en zo zal ik ook in de toekomst blijven voetballen. Ik weet dat die sprints veel energie kosten, maar dat zal voor doel niet het verschil maken.”