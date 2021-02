🎥 Belgisch jeugdinternational scoort heerlijk doelpunt voor U23 van Norwich

Op de Europese velden lopen er enkele talentvolle landgenoten rond, ook aan de andere kant van het Kanaal is dat het geval. Rob Nizet scoorde een fantastisch doelpunt voor de U23 van Norwich.

De Belgische U19 international speelt een goed seizoen bij de beloften van Norwich en stond deze keer ook aan het kanon in de wedstrijd tegen de U23 van Middlesbrough. Hij rondde een heerlijk uitgespeelde aanval op fenomenale wijze af.

De 18-jarige linksback doorliep de jeugdreeksen bij Anderlecht maar koos in 2018 voor een nieuw avontuur bij de Engelse club. Dit seizoen kwam hij in de Premier League 2 al 14 keer in actie, daarin was hij goed voor drie doelpunten en één assist.