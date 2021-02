🎥 Thomas Vermaelen begint het seizoen met een overwinning: Prima start voor de Belg met Vissel Kobe in Japan

In Japan is het voetbalseizoen opnieuw begonnen. In de J-League maakte Thomas Vermaelen met Vissel Kobe meteen een prima beurt door te winnen van Gamba Osaka.

Het was al geleden van 13 december dat Thomas Vermaelen nog eens een wedstrijd met inzet had gespeeld. De 35-jarige Vermaelen speelde de hele wedstrijd en zag Furuhashi de enige goal van de wedstrijd maken. Een knappe overwinning voor Vissel Kobe als je weet dat Gamba Osaka afgelopen seizoen tweede eindigde in de J-League. Vissel Kobe deed het zaterdag zonder ex-Barcelonaspeler Andrés Iniesta. De Spanjaard is nog herstellende van een zware dijbeenblessure. 📺VISSEL CHANNEL +



