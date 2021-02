🎥AC Milan blijft door assist van Saelemaekers in het spoor van leider Inter

Zondagavond stond er in Italië nog de topper tussen AS Roma en AC Milan op het programma. Onder impuls van Romelu Lukaku won de stadsrivaal en competitieleider eerder op de middag, dus kon de Rossoneri, met Saelemaekers in de basis, zich geen nieuwe misstap veroorloven.

De thuisploeg maakte dit seizoen heel wat indruk, maar in de topwedstrijden komen de Romeinen vaak nog te kort. Ook vandaag, na nauwelijks enkele minuten voetballen profiteerde Zlatan Ibrahimović net niet van het geklungel achterin. Even later zag zowel de Zweed als Tomori een doelpunt afgekeurd worden voor buitenspel, een poging van Simon Kjaer spatte dan weer uiteen op de lat. 👠 | Stel je voor dat dit hakje van Zlatan Ibrahimovic in de goal belandde! 😵#RomaMilan pic.twitter.com/RowzO8c6zn — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 28, 2021 Het geluk leek dus niet aan de kant van AC Milan te staan, maar vlak voor rust kregen ze wel een penalty toegewezen. Franck Kessie bleef kalm en liet de mogelijkheid niet onbenut. De Rossoneri leek dus op weg naar een eenvoudige zege, maar AS Roma begon furieus aan de tweede helft. Na amper vijf minuten voetballen zette Jordan Veretout met een heerlijke plaatsbal de score weer op gelijke hoogte. Een mentale tik dus voor de jongens van Stefano Pioli, maar ze lieten het hoofd niet hangen. Doelman Pau Lopez gaf de bal te eenvoudig weg. Alexis Saelemaekers leverde snel in bij Ante Rebic, die de 1-2 eindstand in het voordeel van de bezoekers op het bord knalde. 🎯 | Wat een heerlijk doelpunt van Jordan Veretout! 😍#RomaMilan pic.twitter.com/o4ejoajvmw — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 28, 2021 🤝 | Alexis Saelemakers met de assist, Ante Rebic werkt prima af! 🤩#RomaMilan pic.twitter.com/kEwyOfbAoj — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 28, 2021 Dankzij de overwinning van AC Milan blijft het in het spoor van stadsrivaal en competitieleider Inter Milaan. Het verschil tussen beide ploegen bedraagt vier punten.