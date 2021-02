Cristiano Ronaldo staat weer aan het kanon en loopt verder uit op Lukaku in de topschutterstand

Wie anders dan Cristiano Ronaldo zorgde weer voor doelpunten bij Juventus tijdens de competitiewedstrijd tegen Hellas Verona. De Portugees scoorde zijn negentiende doelpunt van het seizoen in de Serie A en loopt zo weer een beetje uit op eerste achtervolger Romelu Lukaku.

Cristiano Ronaldo is en blijft een fenomeen. De ondertussen al 36-jarige Portugees scoorde zaterdag tegen Hellas Verona alweer zijn negentiende doelpunt van het seizoen in de Serie A. Daarmee loopt hij een beetje verder uit op Romelu Lukaku die tweede staat met zeventien treffers al krijgt die vandaag tegen Genoa een kans om die schade weer in te halen.

Scudetto

Winnen lukte echter niet voor Ronaldo en co op het veld van Verona. De Oude Dame bleef steken op een 1-1 gelijkspel waardoor een tiende scudetto op rij nu wel heel ver weg lijkt. Juventus telt nu al zeven punten achterstand op leider Inter dat straks, zoals eerder vermeld, zijn voorsprong kan vergroten tot elf punten als het thuis wint van Genoa.

Bekijk hier de negentiende treffer van Ronaldo in de Serie A: