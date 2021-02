Serie A: doelpunt Dries Mertens zet Napoli op weg naar deugddoende zege tegen Benevento

In december sloeg het noodlot toe voor Dries Mertens. De enkel van de aanvaller maakte tijdens de topper tegen Inter Milaan een serieuze zwieper. Sindsdien sukkelde hij een tijdje met een vervelende blessure, maar zondag pronkte zijn naam opnieuw op het scorebord.

De Rode Duivel maakte in het Europa League-duel tegen Granada zijn rentree met een invalbeurt, maar ook hij kon een nederlaag niet vermijden. Zondag stond Mertens voor een eerste keer in zes weken weer in de basis, bij Benevento begon ook landgenoot Daam Foulon aan de aftrap.

Dries Mertens bracht zelfs zijn ploeg na een halfuur op voorsprong. Hij reageerde alert op een gekraakte poging van Faouzi Ghoulam. Uiteindelijk zette Matteo Politano de 2-0 eindstand op het bord. Het werd nog even spannend na de uitsluiting van Koulibaly, maar de bezoekers hadden geen reactie meer in huis. Dries Mertens werd tien minuten voor tijd vervangen, Daam Foulon mocht op het uur al plaatsnemen op de bank.

Het is een deugddoende zege voor Gattuso. De trainer kwam onder druk te staan na de Europese uitschakeling van donderdag. Ook in de Serie A verloopt het niet vlot, Napoli staat in de stand pas op een zesde plaats.