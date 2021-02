Ferran Torres krijgt regelmatig zijn kans bij Manchester City, maar is eigenlijk nog maar 5 jaar oud

Ferran Torres is een van de weinige profvoetballers die jarig is op 29 februari. Zijn laatste verjaardag was dus vorig jaar, en op zijn volgende moet hij nog drie jaar wachten. Officieel is Torres 20 jaar oud, maar hij heeft nog maar vijf keer op zijn verjaardag kunnen vieren.

Ferran Torres speelt sinds dit seizoen bij de Engelse grootmacht Manchester City. In de Premier League speelde de Spanjaard mee in 15 wedstrijden. Daarin wist hij twee keer te scoren en twee assists te geven. In de Champions League scoorde hij er al vier. Ook in de FA Cup en in de Carabao Cup scoorde hij elk één doelpunt. In totaal komt zo zijn aantal doelpunten dit seizoen op acht stuks te staan. © photonews Afgelopen zomer werd Torres voor ongeveer 23 miljoen weggeplukt bij Valencia. Op drie seizoenen tijd kon Torres daar 97 wedstrijden spelen. Hij scoorde 9 keer voor Sevilla en gaf ook 12 assists. Dat was genoeg om het bestuur van Manchester City te overtuigen van zijn potentiele kwaliteiten.