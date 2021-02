Carrière van het gewezen toptalent van Manchester United zit weer in het slop: "Hij was tien keer beter dan Pogba"

Volgens sommigen ging Ravel Morrison één van de beste spelers ter wereld worden maar wat draaide dat even anders uit. Het gewezen toptalent van Manchester United zit sinds begin januari weer zonder club.

In de periode dat Ravel Morrison bij Manchester United voetbalde liepen er toen ook nog enkele andere talenten rond waaronder Paul Pogba, Jesse Lingard en Michael Keane als bekendste namen.

Na zijn grote doorbraak bij Juventus haalde the Red Devils Pogba weer terug naar Old Trafford voor een bedrag van meer dan honderd miljoen euro, Lingard speelde al 210 wedstrijden voor Manchester United en wordt momenteel uitgeleend aan West Ham en Keane is ondertussen basisspeler geworden bij Everton.

Briljant

Zij zijn er in tegenstelling tot Morrison dus wel in geslaagd om door te breken als profvoetballer. Nochtans was de aanvallende middenvelder volgens Wayne Rooney degene met het grootste potentieel zo meldt Het Nieuwsblad.

"Ik herinner me nog goed dat ik hem aan het werk zag en meteen dacht dat hij alles had om het te maken op zijn positie”, klinkt het bij de Manchester United-legende. "Hij was briljant en zat vol zelfvertrouwen. Tijdens een training speelde hij Nemanja Vidic drie keer in één minuut door z’n benen. Vergeleken met Pogba en Lingard, die ik ook zag opkomen, was hij tien keer beter.”

Levensstijl

Mettertijd ging het de verkeerde kant uit met de carrière van Morrison. "Hij had problemen met zijn levensstijl en omgeving, triest. Je kan nu eenmaal niet ontsnappen aan het feit dat er regels zijn als profvoetballer”, vertelt Rooney. “Je kan op de rand leven en slagen, maar dan nog.”

De Jamaicaanse Engelsman kwam uiteindelijk niet verder dan drie wedstrijden bij het eerste elftal van Manchester United en speelde ondertussen al voor elf clubs. Na passages bij onder andere West Ham, Lazio en Sheffield United wilde het ook dit seizoen niet lukken voor de aanvallende middenvelder in de Eredivisie bij ADO Den Haag. Hij kwam er slechts vijf keer in actie.

Toekomstplannen

Sinds de winter zit Morrison weer zonder club. Waar zijn toekomst ligt is momenteel ook nog niet duidelijk. “Ik heb een gesprek gehad met een team uit de Championship (de Engelse tweede klasse, red.). Daar had ik een goed gevoel bij. Maar er is ook een team uit Spanje geïnteresseerd”, zegt hij in een podcast met Manchester United-legende Rio Ferdinand.