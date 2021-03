OFFICIEEL: Vermaelen en Iniesta verwelkomen oude bekende van de Jupiler Pro League in Japan

Ook na de transferdeadline zijn er door corona nog enkele interessante transfervrije spelers op te pikken. Zo heeft Vissel Kobe, de club van Rode Duivel Thomas Vermaelen, een oude bekende van de Jupiler Pro League op de kop kunnen tikken.

Ayub Masika, in een niet eens zo ver verleden speler van KRC Genk en Lierse, wordt transfervrij overgenomen door de Japanse club. Masika lag vorig jaar nog onder contract bij Beijing Renhe in China en werd ook even uitgeleend aan Reading.

Bij Vissel Kobe vindt de inmiddels 28-jarige Keniaan onze landgenoot Thomas Vermaelen en de Spaanse levende legende Andrès Iniesta terug.