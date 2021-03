Moet KV Mechelen ervaren pion missen voor het bekerduel in de Luminus Arena? "Onderzoek van maandag afwachten"

Zaterdag kreeg KV Mechelen een stevige tik te verwerken in de strijd om de play-offs. Het verloor met 2-0 op het veld van KV Oostende, de naam van Igor de Camargo was nergens te bespeuren in de selectie. Hij blijft nog onzeker voor het bekerduel tegen KRC Genk.

De inmiddels 37-jarige spits zat vrijdag nog in de selectie van KVM, maar had nog te veel last van een trap op de enkel die hij tijdens het duel tegen KAA Gent kreeg te verwerken. Daarom moest de Camargo de dag zelf nog verstek geven voor het duel tegen de kustploeg, maar ook de belangrijke bekerwedstrijd tegen KRC Genk komt volgens Gazet van Antwerpen in gevaar: "We weten nog niet of Igor tijdig fit zal geraken. Ik denk van wel, maar we moeten het onderzoek van maandag afwachten", aldus trainer Wouter Vrancken.

KV Mechelen zette een indrukwekkende reeks neer en kwam zelfs nog even te piepen bij de top vier, maar na de nederlaag tegen KV Oostende viel het opnieuw naast de top acht, al staat alles nog dicht bij elkaar.

Volgend weekend wacht er dus een belangrijk duel in het Lotto Park. Steven Defour lijkt in basis te starten tegen zijn ex-ploeg Anderlecht. Jordi Vanlerberghe ontving aan de kust zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is dus geschorst, ook Van Damme is er wegens een blessure niet bij.