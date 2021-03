Ploeg van Jeremy Doku moet op zoek naar een nieuwe trainer

Stade Rennes is er het voorbije weekend opnieuw niet in geslaagd om te winnen in de Ligue 1. Er werd met 1-2 verloren van OGC Nice en daardoor heeft de trainer van Rennes dit weekend zijn ontslag ingediend bij de Franse club.

Julien Stéphan is niet langer de coach van Rennes. Door de slechte gang van zaken bij zijn ploeg, bood de trainer zijn ontslag aan en volgens L'Équipe werd het door de directie aanvaard. Het nieuws zou maandag officieel bekendgemaakt kunnen worden. Met zeven punten uit negen wedstrijden in de Ligue 1 staat Stade Rennes nu op de negende plaats met 38 punten, ver verwijderd van hun oorspronkelijke doel om een Europese plaats voor volgend seizoen te bemachtigen.