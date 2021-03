KV Oostende-revelatie Arthur Theate over het leven als voetballer: "Je kan op korte tijd de top bereiken, maar ook snel de bodem"

Het seizoen van KV Oostende is gewoonweg indrukwekkend. Vorig seizoen werd de degradatie nipt vermeden, maar nu lijken ze ook echt een gooi te doen naar play-off 1. Arthur Theate ontwikkelde zich tot basispion aan de kust, maar dat was niet altijd het geval. Zijn carrière zat recent nog in het slop.

De 20-jarige verdediger was overbodig bij Standard en moest zich deze zomer tijdens een testperiode van twee weken bewijzen bij KVO: “Ik moest vertrekken bij Standard, ik was er gewoonweg niet meer welkom. Mijn makelaar zei me dat ik kon testen bij KV Oostende. Sinds de kennismaking met Alexander Blessin kwam het eigenlijk allemaal op gang”, vertelde hij aan La Tribune. De centrale verdediger ontwikkelde zich bij de kustploeg tot een cruciale basispion. Hij kwam al 23 keer in actie en kon rekenen op buitenlandse interesse, een Italiaans bod van maar liefst vijf miljoen euro werd door het bestuur naar de prullenmand verwezen. Toch blijft de jonge snaak bescheiden: “Je kan in het voetbal heel snel naar de top stijgen, maar je kan ook heel snel opnieuw naar de bodem zakken. KVO was één van mijn laatste kansen. Je leeft van dag tot dag als je voetballer bent.”