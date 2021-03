🎥 Lazio wint met forfait van Torino: wat doe je dan als speler van Lazio?

Het duel tussen Lazio en Torino in de Serie A werd dinsdagavond niet gespeeld. De bezoekers mochten niet afreizen naar Rome omdat er acht spelers positief testten op het coronavirus. De hele ploeg moest in quarantaine.

De Serie A weigerde het duel echter uit te stellen. Lazio moest naar de aftrap gaan en drie kwartier wachten om de 3-0-zege binnen te halen. Torino zal tegen die beslissing normaal in beroep gaan.

De spelers van Lazio amuseerden zich ondertussen wel in het stadion.

When your jobless and 3 easy points in the bag🤮

