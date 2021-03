Club Brugge kondigt Belgische primeur aan: "Nog beter voorbereiden op de toekomst"

Club Brugge is steeds meer de rest van België aan het ontvluchten. Nu gaat het ook nog op een andere manier zich mengen bij de écht grote clubs in de wereld.

Club Brugge ziet namelijk wel wat in een beursgang en zou die ook eerstdaags willen afronden op Euronext Brussel.

Teams als Ajax Amsterdam, Manchester United, Borussia Dortmund en Juventus zitten al op de beurs, Club zou de eerste Belgische club worden.

Nu heeft ook blauw-zwart aangegeven dat wel degelijk te willen toen. "De voetbalmarkt is sterker geglobaliseerd dan ooit, een trend die ongetwijfeld nog zal worden doorgetrokken. Club Brugge bevindt zich op het juiste moment op de juiste plaats in deze fascinerende markt", aldus Club Brugge op zijn webstek.

"Via de verwachte beursintroductie willen wij Club Brugge nog beter voorbereiden op de toekomst, en een nieuwe aandeelhoudersbasis op lange termijn creëren. Naarmate we de club verder willen doen groeien, handhaven we ons prachtige erfgoed en onze drive die ons tot zo'n gepassioneerde club hebben gemaakt, gefocust op zijn fans, het spel dat ons lief is, en het succes op commercieel vlak en op het veld."