'Internazionale troeft PSG en Barça af en heeft akkoord met transfervrije sterkhouder van Liverpool'

Internazionale FC heeft beet. De Italiaanse topclub heeft een persoonlijk akkoord met Georginio Wijnaldum. Niets staat de transfer nog in de weg

Georginio is namelijk in juni namelijk een vrije speler. De Nederlandse middenvelder onderhandelde de voorbije maanden met Liverpool FC over een contractverlenging, maar uiteindelijk kwam daar niets van in huis.

Sport Mediaset weet dat Internazionale FC het kortst op de bal heeft gespeeld. De Italiaanse topclub heeft een persoonlijk akkoord met Wijnaldum. Voor de volledigheid: ook FC Barcelona en PSG waren concreet.