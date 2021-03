Knowledge Musona lijkt niet te willen terugkeren naar Anderlecht: "Het is beter om in Eupen te zijn dan ergens waar je niet welkom bent"

Afgelopen weekend verscheen Knowledge Musona na lang blessureleed opnieuw in de basis bij KAS Eupen. Hij was maar liefst twee maanden out met een vervelende blessure aan de ligamenten, maar was opnieuw belangrijk voor zijn elftal. Hij voelt zich dan ook enorm gelukkig.

De Panda’s hadden ook een deugddoende zege beet op Stayen, de Zimbabwaan liet meteen een goede indruk achter: “Als je lang niet gespeeld hebt, wil je graag de bal aanraken en je bewijzen. Deze wedstrijd in Sint-Truiden was daar ideaal voor. Ik denk dat ik een goede wedstrijd speelde," zei hij op de persconferentie. De huurovereenkomst van de middenvelder loopt deze zomer ten einde, maar Musona wil niet terugkeren naar Anderlecht: “Ik voel me hier echt goed. Het is beter om in Eupen te zijn dan ergens waar je niet welkom bent”, duidelijk verwijzend naar paars-wit, waar zijn verblijf allesbehalve een succes was: "Eupen is mijn thuis, ik mag hier veel spelen en ik ben hier gelukkig.