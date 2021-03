Dit is Cercle is te goed om te degraderen, toch? "Laat ons vooral niet meer spreken over kwaliteit"

Wat staat Cercle Brugge daar eigenlijk onderaan te doen in de stand? Het was een oprechte vraag die woensdagavond in de catacomben van het Lotto Park gesteld werd. Deze ploeg heeft toch meer dan genoeg kwaliteit om zich met gemak te redden?

Cercle maakte een gitzwarte maanden door in november, december en januari. Het pakte in die drie maanden amper zeven punten en zakte van een mooie plek in de middenmoot af naar de onderste regionen. Onder Yves Vanderhaeghe werd het realistische voetbal ingevoerd en werd de basiself grondig door elkaar gegooid.

Heeft de Verening - eigenlijk de Monegaske eigenaars - te lang gewacht om het schokeffect te creëren? Heeft Paul Clement te lang mogen aanmodderen? Het zijn vragen die ze zich intern nu ook stellen. Met een (volgens Transfermarkt.com) marktwaarde van 32,72 miljoen euro aan spelers staan ze achtste in de Jupiler Pro League.

Monaco heeft er genoeg talent gestald. Zo'n Strahinja Pavlovic is maar liefst 7,2 miljoen waard. Jean Marcelin 4,5 miljoen. "Laat ons vooral niet meer spreken over kwaliteit", reageert Yves Vanderhaeghe daarop. "De resultaten hebben genoeg gezegd. Het zal op karakter moeten gebeuren, zoals in de tweede helft tegen Anderlecht. Dat wil ik de volgende weken ook zien."

Kwalitatieve spelers genoeg, maar willen ze er ook hun hoofd voor leggen?

Cercle heeft de afgelopen drie matchen wel 7 op 9 gepakt en had ook tegen Anderlecht genoeg kansen om in de Beker een ronde verder te gaan. "Daar moeten we vertrouwen uit halen", vindt Hannes Van der Bruggen. "Ik denk dat we vooral die tweede helft moeten onthouden. We waren ook mentaal sterk genoeg om te reageren."

Met nog een programma tegen Genk, Gent, OHL, Beerschot en Oostende zal er toch nog een paar keer gestunt moeten worden. Als het aanwezige talent ook zijn hoofd ervoor wil leggen, moet dat lukken, menen ze bij de Vereniging. Misschien moeten ze een voorbeeld nemen aan hun coach. Die verliest per match toch wel een paar maanden van zijn leven aan zenuwachtigheid: roepen, schreeuwen, aanwijzingen geven... Yves weet wel iets van 'het hoofd ervoor leggen'.