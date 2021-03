Gaëtan Coucke teleurgesteld met zijn rol als tweede doelman bij KV Mechelen: "Ik kan mezelf niets verwijten"

Donderdag staan ook de resterende twee kwartfinales van de Croky Cup op het programma. Zo zal KRC Genk in eigen huis KV Mechelen ontvangen, een terugkeer dus voor Gaëtan Coucke naar de Luminus Arena.

De 22-jarige doelman kreeg vorig jaar door de zware blessure van Danny Vukovic zijn kans onder de Genkse lat, maar hij maakte allerlei dure foutjes. Coucke kwam op de bank terecht en vertrok afgelopen zomer naar het AFAS Stadion op zoek naar meer speelminuten.

Maar ook bij KV Mechelen moet hij zich tevredenstellen met een rol als tweede doelman. Daarom krijgt het sluitstuk voornamelijk zijn kans in de beker en staat hij donderdagavond wellicht opnieuw tussen de palen in Limburg: “Ik heb dit seizoen al in Genk gespeeld (3-1 winst voor KRC Genk), dus het is niet meer zo speciaal. De belangen zijn wel groot voor ons. De beker leeft en ik wil er alles aan doen om KV opnieuw in de finale te brengen en hopelijk ook die beker te pakken”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

Het jeugdproduct van KRC Genk begon nochtans door de blessure van Yannick Thoelen als eerste doelman bij zijn nieuwe werkgever en werd zelfs door de bondscoach opgeroepen voor de Rode Duivels, maar hij verloor zijn plek in het doel. Dat zorgt ook voor de nodige teleurstelling: “Het kwam hard aan. Ik hoopte me een volledig seizoen als eerste doelman te bewijzen. Zowel de ploeg als ikzelf zaten in een dip, maar ik kan mezelf weinig fouten verwijten. Ik was natuurlijk niet blij, maar ik heb daar nooit iets van laten merken op training.”