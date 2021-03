De Ligt bereikt akkoord over onverwachte toptransfer naar Spanje

Matthijs de Ligt staat voor een vertrek bij Juventus. De Nederlandse verdediger zou volgend seizoen niet meer in de Serie A, maar wel in La Liga voetballen. De Ligt zou al een akkoord hebben met... Real Madrid.

De Ligt is momenteel aan zijn tweede seizoen bij Juventus bezig. De Ligt is een vaste waarde, maar toch staat Juventus - dat het door de coronacrisis ontzettend moeilijk heeft op financieel vlak - niet weigerachtig tegenover een vertrek van de Nederlander. Als er een goed bod op tafel komt, gaat Juve sowieso overstag.

Spaanse media melden dat de toekomst van de Ligt bij Real Madrid ligt. De Koninklijke is op zoek naar een vervanger voor Sergio Ramos en ziet in de Ligt een gedroomde opvolger. Beide partijen zouden zelfs al een akkoord hebben. Real moet er nu enkel en alleen nog uit geraken met Juventus.

Niét naar Barça

Dat de Ligt op weg is naar Real Madrid is opvallend. Twee jaar geleden stond hij nog dicht bij een overstap naar Barcelona en ook in de voorbije transferperiodes viel zijn naam nog in Camp Nou. Maar uiteindelijk zou de Ligt dus bij de eeuwige rivaal uit Madrid belanden.