De Decker nieuwe trainer Deinze, maar hij gaat niet coachen en geen trainingen geven: "Observeren en analyseren"

De onmiddellijke aanstelling van Wim De Decker als nieuwe trainer van SK Deinze kwam toch wat uit de lucht gevallen. David Gevaert moest meteen plaats ruimen, maar De Decker gaat nog geen actieve coaching op zich nemen dit seizoen.

Voorzitter Denijs Van De Weghe is bijzonder ambitieus en is ook niet tevreden met de zesde plek die Deinze momenteel bezet in 1B. Er werd zwaar geïnvesteerd in spelerspotentieel, maar de resultaten hadden beter kunnen zijn, meent hij. "Ik had het gevoel dat de mayonaise niet meer pakte tussen spelers en trainer. Maar ook de spelers kunnen maar best eens goed in eigen spiegel kijken”, aldus Van De Weghe.

Dat Gevaert onmiddellijk moest vertrekken, kwam wel als een verrassing. “Langer aanmodderen naar het einde van het seizoen heeft geen zin. Ik wil David danken om SK Deinze naar het professionele voetbal te hebben geloodst, naar 1B. Maar nu moest ik snel schakelen vooral met het oog op volgend seizoen. Zo kwam ik bij Wim De Decker terecht."

Ik ga samen met de voorzitter de kern voor volgend seizoen bepalen

De Decker werd dit seizoen als derde trainer ontslagen bij AA Gent, maar vindt nu dus weer onderdak. “Ik had een aantal goede gesprekken met de zeer ambitieuze voorzitter en het klikte meteen. Die ambitie spreekt me erg aan”, zegt hij.

Al is hij niet van plan om zich veel te moeien. “Ik wil wel een nuance geven aan mijn job. Tot het einde van dit seizoen zal ik de trainingen niet leiden en ook geen plaats nemen op de bank. Dat laat ik over aan de T2, Cédric Vlaeminck en de rest van de staf. Ik ga vooral de spelers observeren en analyseren in functie van volgend seizoen. Velen zijn einde contract. Samen met de voorzitter zal ik de spelersgroep voor komend seizoen bepalen."