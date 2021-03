Charleroi en STVV delen de punten na een troosteloze pot voetbal: Geen van beide ploegen schiet hier iets mee op

Het werd een wedstrijd tussen twee ploegen waarbij de schrik om te verliezen duidelijk groter was dan de drang om te winnen. Zowel Charleroi als STVV creëerden amper uitgespeelde kansen op een moeilijk bespeelbaar veld. De match eindigde in een bloedeloos gelijkspel.

Eerste helft

Beide ploegen creëerden weinig doelgevaar in het openingskwartier van de wedstrijd. Gholizadeh kwam tot een schot van buiten de zestien maar dat bracht weinig dreiging. STVV prikte tegen met een kopbal van rechtsachter Hashioka op een voorzet van Mboyo maar ook die mogelijkheid eindigde in de handen van de doelman.

Iets voor het halfuur probeerden de Carolo's het nog eens vanop afstand met Guillaume Gillet die de bal wist te onderscheppen na slordig uitverdedigen bij STVV maar hij hij kon zijn schot niet kadreren. Verder probeerde Botaka het ook eens van aan de rand van de zestien op een afvallende bal bij een corner, maar zijn schot iets niets meer dan een vangbal voor STVV-doelman Schmidt.

Grote kansen bleven echter uit in een troosteloze eerste helft waarin beide ploegen geen enkele uitgespeelde kans creëerden.

Tweede helft

Sint-Truiden komt het best uit de kleerkamer en creëert met een hard afstandsschot van Hashioka voor het eerst echt dreiging in de wedstrijd. Descamps was echter alert en bracht redding. Het schot van de Japanner bleek te centraal.

Op het uur verloor STVV dan ook hun topschutter Suzuki die geblesseerd naar de kant leek te moeten. Hij werd vervangen door Nazon en de invaller zorgde meteen voor gevaar. Hij trapte vanuit een scherpe hoek binnen de zestien op doel. Charleroi-doelman Descamps duwde de bal terug in het pak maar de rebound bracht geen gevaar meer voort.

In de toegevoegde tijd kreeg Charleroi met Ilaimaharitra nog dé kans op de overwinning met een vrije trap van aan de rand van de zestien maar hij besloot de bal net over het doel.

Conclusie

0-0 is dus de eindstand in een ondermaatse pot voetbal waarbij geen van beide ploegen echt hun stempel op de match konden drukken. Beide ploegen zullen de komende weken hun niveau moeten opkrikken indien ze hun doelen nog willen behalen.