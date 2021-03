Sofiane Hanni: "Coucke heeft fouten gemaakt" en "Onbegrijpelijk dat Trebel, de beste speler van België, niet speelt"

Met Anderlecht - KV Mechelen dat zondag op het programma staat is Sofiane Hanni al wat drukker gesolliciteerd dan anders. De Algerijnse spelmaker heeft immers nog altijd een band met zijn twee Belgische ex-clubs. Over de gebeurtenissen bij Anderlecht heeft Hanni een uitgesproken mening.

Het zou overigens goed kunnen dat we hem op de Belgische voetbalvelden nog in actie zien, zo laat Hanni verstaan in HLN. "Vanaf 2022 wil ik graag terugkeren naar België - da's een droom. Mijn familie was er graag. KV Mechelen en Anderlecht zitten voor eeuwig in mijn hart."

Coucke had beter voor een geleidelijke overgang gekozen

Hanni is vol lof over Roger Vanden Stock. Diens opvolger Marc Coucke, daar heeft de huidige speler van het Qatarese Al-Gharafe een minder positieve blik op. "Hij heeft fouten gemaakt. Je kunt de waarden van een club niet bruut aan de kant schuiven. Hij had beter voor een geleidelijke overgang gekozen."

De status van bankzitter voor Adrien Trebel, tijdens zijn Anderlecht-periode zijn beste maatje, kan bij Hanni ook op weinig begrip rekenen. "Ik vind het onbegrijpelijk dat de beste speler van België niet speelt. Ik hoor Adrien nog elke dag, ik ben van mening dat hij Anderlecht beter maakt. De tegenstanders doen het al in hun broek als ze Adriens naam alleen nog maar op het wedstrijdblad zien staan. Dat zegt toch genoeg?" (lacht)

Ik hoop dat Anderlecht play-off 1 haalt

Afsluiten doet de ex-speler van Anderlecht wel met de beste wensen voor zijn voormalige werkgever. "Ik hoop écht dat Anderlecht play-off 1 haalt."