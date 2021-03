Trainers zijn het eens na Standard - Club: "Onbegrijpelijk dat er geen VAR is"

Ook coaches Philippe Clement en Mbaye Leye gingen van de hel naar de hemel naar de hel. Of omgekeerd, afhankelijk van in welk kamp je zat. Dat bracht het beslissingsproces rond het uiteindelijk afkeuren van de 1-1 allemaal met zich mee.

"Onbegrijpelijk dat er geen VAR aanwezig is", uitte Clement op de persbabbel na de match al snel zijn mening over die ene fase. "We zijn nu al een aantal jaren bezig met de VAR, het is hier kwartfinale van de Beker van België, Standard - Club Brugge, en dan is die er niet."

Onvoldoende camera's in Eupen

Clement was ook ingelicht over de reden. "Blijkbaar omdat er in Eupen onvoldoende camera's kunnen staan. Dus als één ploeg een slecht veld heeft, moeten we maar allemaal slechte velden laten aanleggen? Ik vind het jammer, ook voor het Belgisch voetbal, dat we nu weer dingen gaan doen zoals in het verleden."

© photonews

Mbaye Leye trad hem bij. "Toen we naar Seraing gingen, was er geen vierde ref en moest er op het laatste moment nog gebeld worden naar Jonathan Lardot. Dat zijn de verhalen die de ronde doen in het Belgische voetbal. We moeten alles doen opdat de ploegen zo goed mogelijk voetbal kunnen brengen. Alle clubs moeten investeren in een goed veld en er moet een VAR zijn."

Dan had veel van de ontstane commotie vermeden kunnen worden, denkt Leye. "Als hier een VAR is en het geen hands, dan zegt die: doelpunt. Als het wel hands is, zegt die: geen doelpunt. En dan is de kous af", aldus de trainer van Standard.

Hopen op verklaring

Het constant wisselen van de beslissing was voor de bezoekers uit Brugge uiteraard ook moeilijk te verteren. "Ten eerste moet je het al kunnen zien, tussen al die spelers. Het moet duidelijk zijn als je een goal afkeurt. Waarom ken je dan het doelpunt op een gegeven moment toe? Ik hoop dat we een verklaring krijgen", besluit Clement.