Het tijdperk-Löw weldra voorbij: Duitse bondscoach vertrekt na volgend toernooi met WK 2014 als grootste triomf

Joachim Löw zal niet zoals voorzien was de Duitse nationale ploeg nog leiden tot 2022. Na het EK van 2021 stapt Löw op. De bondscoach van de Mannschaft heeft zelf gevraagd om zijn contract dan te beëingiden en de Duitse bond is op zijn voorstel ingegaan.

Joachim Löw introduceerde een attractieve speelwijze in het voordien zo zakelijke Duitse nationale elftal. Eerst als assistent van Klinsmann en na het WK van 2006 nam Löw zelf de fakkel over. Onder zijn leiding haalden de Duitsers keer op keer de latere fases van een groot toernooi.

Coach of the Year

Op het EK van 2008 werd de finale verloren van Spanje. Twee jaar later op het WK ging Duitsland met brons naar huis. Op Euro 2012 verloor Duitsland in de halve finales van Italië. In 2014 in Brazilië was het dan toch raak. De Mannschaft veroverde de wereldbeker, Löw kreeg de FIFA Coach of the Year Award.

Een tweede grote prijs zat er niet meer in. Zeker na het WK van 2018 kwam Löw onder vuur te liggen na een verrassende uitschakeling in de groepsfase, maar hij besloot toch om verder te zetten in een poging de nationale ploeg er weer bovenop te krijgen. Euro 2021 zal zijn laatste grote toernooi worden als Duits bondscoach.