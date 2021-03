Degradatiestrijd is volop losgebarsten in de Pro League, wie degradeert er?

Met nog vier wedstrijden te spelen in onze competitie is de degradatiestrijd nu wel echt losgebarsten. We vergelijken eens de schema's van de vier degradatiekandidaten en gaan na wat ze in het verleden tegen die ploegen deden.

Sint-Truiden: STVV staat momenteel met 32 punten op de vijftiende plaats in het klassement. Ze spelen nog tegen Waasland-Beveren, KV Mechelen, Genk en Anderlecht. Ook geen gemakkelijk schema dus voor de Kanaries, maar degraderen zouden ze normaal gezien niet meer mogen doen.

Tegen Waasland-Beveren speelde STVV 1-1 gelijk in eigen huis. In de terugmatch kunnen we dus weer een gelijkspelletje verwachten. Beide ploegen willen punten pakken in de strijd tegen de degradatie en zullen er dus vol voor gaan. In de heenwedstrijd kon KV Mechelen 2-0 winnen van STVV. Beide doelpunten kwamen van Aster Vranckx. In eigen huis op het kunstgras is Sint-Truiden wel in het voordeel tegen de Mechelaars. Een gelijkspel moet mogelijk zijn.

De Limburgse derby tegen Genk zorgt altijd voor spektakel. Dit seizoen stonden STVV en Genk al twee keer tegenover elkaar. In de competitie won Genk met 1-2 dankzij twee mooie doelpunten van Théo Bongonda. In de achtste finales werd het 1-0 voor Genk door een late treffer van Onuachu. Genk heeft dus nooit met een enorm overwicht kunnen winnen van de Kanaries. Een puntje pakken moet dus mogelijk zijn. Tegen Anderlecht spelen de mannen van Peter Maes op de laatste speeldag. Opnieuw hebben ze het voordeel van op kunstgras te spelen. De ploeg van Kompany is moeilijk in te schatten. De ene week winnen ze met mooi voetbal en de andere week zijn ze niet veel waard. In de heenwedstrijd werd het 3-1, met het eerste doelpunt van Percy Tau voor Anderlecht (die ondertussen al weer bij Brighton zit). Een puntje pakken behoort tot de mogelijkheden.

Je kan van STVV nog drie punten verwachten. Daarmee zouden ze op een totaal van 35 punten komen en op de vijftiende plek blijven staan.

Moeskroen: Moeskroen heeft met 30 punten net een puntje meer dan Cercle. Ze spelen nog tegen KV Oostende, Charleroi, Antwerp en Club Brugge. Les Hurulus moeten minstens evenveel punten halen dan Cercle om zeker te zijn van het behoud, en dat is met hun programma niet vanzelfsprekend. Moeskroen heeft het moeilijkste schema van alle degradatiekandidaten.

Al enkele jaren hangt het degradatiespook rond in Moeskroen. In het verleden wisten ze zich al enkele keren op waanzinnige wijze te redden, en ook dit seizoen zit dat er nog in. Dat ze zoveel punten pakken is vooral te danken aan Hervé Koffi. De doelman van Moeskroen speelt een geweldig seizoen. De eerste opdracht voor Koffi & co wordt KV Oostende. In de heenwedstrijd verloren ze er kansloos met 3-0. Deze keer zal het er vooral van afhangen wie het eerste doelpunt kan maken. Tegen Standard liet Moeskroen zien dat het heel goed is in het verdedigen van een voorsprong. In de heenwedstrijd speelde Moeskroen gelijk tegen Charleroi. Moeskroen had slechts 28% balbezit in die wedstrijd en kwam met een puntje dus heel goed weg.

Ook tegen Antwerp wist Moeskroen in de heenronde een puntje binnen te rijven. Met 8 op 15 zitten de Antwerpenaren ook niet in de beste flow, maar ze zouden nog steeds moeten winnen van Moeskroen. De laatste wedstrijd van het seizoen zullen Les Hurulus afwerken op Club Brugge. In de heenwedstrijd kregen we een saaie partij en een brilscore. Nu is Club wel in de flow die het aan het begin van het seizoen nog niet had, en zo is de kans dus miniem dat Moeskroen punten gaat afsnoepen van de leider in onze competitie.

We kunnen nog één punt verwachten van Moeskroen. Dat brengt hun totaal op 31 punten. Dat zou willen zeggen dat Cercle nog over Les Hurulus wipt, maar ze mogen niet te vroeg juichen. Met Moeskroen weet je nooit. Ze hebben dit seizoen al straffe resultaten neergezet tegen de topploegen.

Cercle Brugge: Yves Vanderhaeghe is nog niet lang trainer bij Cercle, maar staat meteen voor een zware opdracht. Met wedstrijden tegen KAA Gent, Beerschot, Oud-Heverlee Leuven en Oostende hebben ze niet het makkelijkste programma van de degradatiekandidaten. Op Gent na maken al hun tegenstanders nog kans op een play-off 1 ticket.

© photonews

In de heenmatch tegen Gent speelde Cercle hun meest memorabele wedstrijd van het seizoen. Cercle klopte de Gentenaren met een knappe 5-2. Gent heeft nu al acht wedstrijden op rij niet meer verloren in de competitie. De mannen van Vanhaezebrouck strijden nog volop mee voor een plaats in de top 8 van het klassement. Het is dus moeilijk om te zeggen dat Cercle opnieuw punten kan pakken tegen een veel beter Gent dan in de heenmatch. In januari kwamen Beerschot en Cercle elkaar tegen in de competitie. Het werd 1-1, maar Cercle was wel de betere ploeg in die wedstrijd. Thuis kunnen ze misschien net dat tikkeltje dominanter spelen en zo de Antwerpenaren pakken.

In de competitie kon Oud-Heverlee Leuven de drie punten thuis houden tegen Cercle, maar in de beker wipte Cercle de Leuvenaren. Cercle-OHL zal hoogstwaarschijnlijk weer een spannende match zijn. KV Oostende kon dit seizoen al eens winnen, maar verloor ook een keer van Cercle. In de Beker van België klopte Cercle de Kustboys met 3-1. Voor beide ploegen zal de laatste wedstrijd van het seizoen dus een wedstrijd worden op leven en dood. Oostende wilt graag in play-off 1 blijven en Cercle wil de degradatie ontlopen. Ook dat zal dus een spannende wedstrijd worden.

Als we naar de ploegen kijken kunnen we eigenlijk niet verwachten dat Cercle nog punten zal pakken. Als we kijken naar de resultaten tegen deze ploegen, zien we dat Cercle tegen elke ploeg dit seizoen al eens punten kon pakken. Vier punten moet zeker lukken voor de mannen van Yves Vanderhaeghe. Ze zouden dan eindigen met 33 punten.

Waasland-Beveren: Met 25 punten staat Waasland-Beveren op dit moment op de laatste plek in het klassement. De Leeuwen spelen nog tegen STVV, KV Oostende, KV Kortrijk en Oud-Heverlee Leuven. Dat zijn vier stugge tegenstanders voor de mannen van Nicky Hayen.

In de heenwedstrijd speelde Waasland-Beveren gelijk op het veld van Sint-Truiden. De Kanaries kregen in de allerlaatste minuut nog een gelijkmaker om de oren van Koita. Met de mindere vorm van beide ploegen is een gelijkspel in de terugwedstrijd zeker mogelijk. In de heenronde wonnen de mannen van Nicky Hayen verrassend met 2-0 van KV Oostende. De Oostendenaren zullen dus niet met een gerust hart beginnen aan de wedstrijd. Als De Kustboys play-off 1 willen behalen is er wel geen excuus en moeten ze deze wedstrijd tot een goed einde brengen.

In augustus van vorig jaar wist Waasland-Beveren een knappe 1-3 zege binnen te slepen op het veld van Kortrijk. De mannen van Luka Elsner zijn moeilijk in te schatten. De ene week winnen ze op Anderlecht, de andere week verliezen ze van Cercle Brugge. Alles is dus mogelijk in die wedstrijd, een cruciale driepunter voor Waasland-Beveren zit er dus in. Oud-Heverlee Leuven wordt ook nog een lastige tegenstander. De mannen van Marc Brys staan nog steeds op twee punten van play-off 1 en zullen in de laatste wedstrijd waarschijnlijk nog alles op alles moeten zetten. Als ze al naast play-off 1 zouden gegrepen hebben, kan Waasland-Beveren wel nog hopen op een uitgeblust Leuven.

We kunnen nog ongeveer een viertal punten verwachten van Waasland-Beveren. Met Oud-Heverlee Leuven en KV Oostende komen ze nog twee play-off 1 kandidaten tegen. Het programma lijkt lastig, maar biedt mogelijkheden. Als Waasland-Beveren nog vier punten pakt komen ze op een totaal van 29 punten.