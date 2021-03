Anderlecht toont interesse in jonge Fransman: Duitse topclubs liggen op de loer

Anderlecht heeft nog heel wat werk in de competitie en in de beker, maar het bestuur is al druk bezig met de voorbereidingen voor volgend seizoen. Zo zouden ze een oogje hebben laten vallen op een jonge verdediger uit de Ligue 1, maar ook enkele Duitse topclubs tonen interesse.

Volgens verschillende Franse media toont RSCA interesse in Aimen Moueffek van Saint-Étienne. Het jeugdproduct verzamelde dit seizoen al 12 optredens in de Ligue 1 en staat in Frankrijk ook gekend als een grote belofte. De 19-jarige Fransman met Marokkaanse roots is een rechtervleugelverdediger die in geval van nood ook op het middenveld kan depanneren. Hij heeft met zijn jonge leeftijd en veelzijdigheid heel wat interesse bij buitenlandse ploegen opgewekt. Het contract van Moueffek bij zijn huidige werkgever loopt nog tot 2022, toch heeft hij de clubs voor het uitkiezen. Naast Anderlecht wordt hij namelijk ook gelinkt aan een transfer naar Duitsland, waar onder meer RB Leipzig, Bayer Leverkussen en Borussia Mönchengladbach interesse zouden tonen.