Vertrekt Edinson Cavani aan het einde van dit seizoen bij Manchester United? Hij is op weg naar Argentijnse club

Edinson Cavani speelt sinds dit seizoen bij Manchester United, maar de kans is bestaande dat er op het einde van dit seizoen al een einde komt aan zijn avontuur bij de Engelse topclub. Hij zou zelf een overstap naar Boca Juniors zien zitten.

Edinson Cavani was dit seizoen al belangrijk voor Manchester United. Zo scoorde de aanvaller 7 doelpunten en was hij al goed voor 2 assists in 25 wedstrijden in alle competities samen. De Engelse topclub wil hem graag houden, maar Cavani zelf zou een andere overstap zien zitten.

Volgens SkySports heeft de vader van Edinson Cavani, Luis Cavani, laten weten dat zijn zoon op weg is naar het Argentijnse Boca Juniors. Volgens de vader van Edinson Cavani is er 60 procent kans dat de overstap zal gebeuren.