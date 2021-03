🎥 Manchester City spoelt nederlaag door met doelpuntenkermis en twee goals van De Bruyne

In de Premier League heeft Manchester City de nederlaag van afgelopen weekend tegen United verteerd met een 5-2-zege tegen Southampton.

Al na een kwartier was het prijs voor City. Foden botste op de doelman, maar De Bruyne kon gemakkelijk binnentikken. Tien minuten later konden de bezoekers vanop de stip gelijkstellen. Met nog twee City-goals stond het aan de rust 3-1.

Ook na de rust bleef City er zin in hebben. Na tien minuten in de tweede helft stond het 4-2 en nog eens drie minuten later zorgde Kevin De Bruyne met zijn tweede van de avond voor de 5-2.