🎥 PSG-fan laat brandalarm afgaan in het spelershotel van FC Barcelona, ook vuurwerk werd gebruikt om nachtrust te verstoren

Woensdagavond staat er in de Champions League de clash tussen Paris Saint-Germain en FC Barcelona op het programma. De Parijzenaren wonnen overtuigend in Camp Nou, maar de supporters zijn er toch niet helemaal gerust in. Daar heeft de remontada van enkele jaren geleden iets mee te maken... .

Daarom hebben volgens RMC Sport enkele supporters besloten om de nachtrust van hun tegenstander te verstoren door om 04:00 s’ nachts vuurwerk af te steken aan het spelershotel van FC Barcelona. Dat zorgt voor onenigheid binnen de supportersgroepen, zo had Ultras Paris Collective opgeroepen om dat juist niet te doen.

Daar zou het niet bij gebleven zijn. Volgens verschillende Franse media zou zelfs iemand een kamer in hetzelfde hotel geboekt hebben om het brandalarm te laten afgaan. Deze persoon in kwestie zou vrijwel onmiddellijk zijn gearresteerd, en later terug vrijgelaten zijn. Hij was geslaagd in zijn opzet want iedereen moest effectief zijn bed uit.

In de heenronde kregen ook de jongens van Mauricio Pochettino te maken met enkele spontante acties van de Catalaanse aanhang. Toen werd FC Barcelona na een geweldige prestatie van Kylian Mbappé dieper in de sportieve put geduwd. PSG moet nu een 4-1 voorsprong zien te verdedigen, maar het horrorscenario van enkele jaren geleden zal zeker nog door het hoofd spoken.