"Enkel op talent en inzicht kan Messi tot zijn vijfenveertigste mee bij Waasland-Beveren"

De Champions League gaat door zonder Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Is de vroegtijdige uitschakeling van de twee wereldsterren en hun clubs hét teken voor de wissel van de macht? Aad De Mos gelooft van wel.

Aad De Mos dweepte de voorbije jaren met Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Voor een mening binnen de Lage Landen is de Nederlander een ideale gesprekspartner. Ook als het over één van de beste voetballers aller tijden gaat.

“Ik denk niet dat Messi en Ronaldo nog zullen terugkeren op het allerhoogste niveau”, aldus De Mos in Het Laatste Nieuws. “Zelfs de niet-kenners én de meest fervente fans van beide spelers beseffen dat. In sommige wedstrijden voetbalt Messi alsof hij in parkeerstand staat. Cristiano Ronaldo lijkt dan weer op een straatvoetballer. Geloof me vrij, ik zeg dat met spijt in het hart.”

In sommige wedstrijden voetbalt Messi alsof hij in parkeerstand staat. Cristiano Ronaldo lijkt dan weer op een straatvoetballer

Vooral De Vlo stond altijd hoog aangeschreven bij de voormalige coach van onder meer RSC Anderlecht, PSV en Werder Bremen. “Messi is voor mij nog altijd het schoolvoorbeeld van aangeboren talent. Enkel en alleen op talent en inzicht kan hij tot zijn vijfenveertigste mee als libero bij Waasland-Beveren.”