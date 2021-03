Hugo Broos blikt vooruit op Anderlecht-Genk: "Ik denk dat Anderlecht de finale zal halen"

Zondagavond ontvangt Anderlecht Genk in eigen huis voor de halve finale van de Beker van België. Deze wedstrijd kan, voor zowel Genk als Anderlecht, hun seizoen maken of kraken. Ex-trainer van beide ploegen, Hugo Broos, blikt vooruit op de clash.

Anderlecht speelde afgelopen weekend geen goede wedstrijd tegen KV Mechelen, denk je dat ze een kans maken tegen een geherlanceerd Genk?

"Genk is opnieuw op de goede weg nu. Ze kenden een aantal weken een dipje, maar dat zijn ze nu te boven gekomen. Langs de andere kant dacht iedereen na de wedstrijd op Standard dat Anderlecht ook vertrokken was, maar dat bleek dan afgelopen weekend niet te kloppen. Het zijn dus twee ploegen die onvoorspelbaar zijn. Als Genk de lijn van afgelopen weken doortrekt, dan denk ik dat het moeilijk wordt voor Anderlecht."

"Anderlecht moet ook Hannes Delcroix missen voor de rest van het seizoen. Hij stond steeds in de basis en speelde heel goed. Het is niet goed voor de balans van het elftal dat ze een basispion zien uitvallen. Bij Anderlecht zit je vooral met jonge spelers en is het niet eenvoudig om zomaar te verwachten dat ze Delcroix op een goede manier kunnen vervangen. Het is dus afwachten."

© photonews

Genk pakte 0 op 6 in de competitie tegen Anderlecht, zal dat in de hoofden zitten van de spelers?

"Neen, absoluut niet. Een competitiewedstrijd kan je niet vergelijken met een halve finale in de Beker. Je ziet er ieder jaar dat kleine ploegen kunnen winnen van grote ploegen, dus je kan dat echt niet vergelijken. Anderlecht pakte zes op zes, maar daar kan je geen conclusies uit trekken. Daarom is het zeer moeilijk om de Beker te pronostiekeren en zien we ieder jaar verrassingen."

Was de Beker van België winnen in jouw trainerscarrière belangrijker bij Genk dan bij Anderlecht?

"Bij Genk was de Beker een echte prioriteit toen ik er trainer was. Bij Anderlecht was het ieder jaar de bedoeling om de titel te pakken, Europees te overwinteren en ook nog de Beker te winnen. Ze wouden dus alles winnen, maar de nadruk lag vooral op kampioen spelen. Nu is de Beker de enige prijs die beide ploegen nog kunnen pakken, en zullen ze er vol voor gaan."

© photonews

Als speler won je vijf bekers en als trainer ook nog eens twee. Vond je de Beker winnen leuker dan kampioen worden?

"Nee, dat niet. Een titel is een beloning na 34 wedstrijden, bij de Beker zijn dat er een pak minder. Als je na acht maanden strijden bekroond wordt met het kampioenschap, dan is dat het mooiste wat er is. Dit seizoen kan je weinig over strijd spreken, want Club Brugge wordt op één been kampioen. Dat was een heel ander verhaal toen ik nog speler was."

Toch nog een klein pronostiekje voor zondag?

"Anderlecht heeft het voordeel van thuis te mogen spelen. Ik denk dus dat Anderlecht zal doorgaan en de finale zal halen."